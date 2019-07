التقى الدكتور ميلاد الطاهر وزير الحكم المحلي، الإثنين، سفير إيطاليا لدى ليبيا، وذلك للتباحث حول فتح أفاق التعاون المشترك فيما يخص الإدارة المحلية وشؤون البلديات.

حضر اللقاء مدير مكتب الوزير وممثل مكتب التعاون الدولي والفني بالوزارة، وذلك في إطار التعاون المتبادل بين دول المجتمع المدني.

The post وزير الحكم المحلي يلتقي سفير إيطاليا لدى ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية