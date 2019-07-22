هذه نتائج اجتماع القيادات الأمنية ببنغازي

عقد رئيس الغرفة الأمنية المشتركة مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز اجتماعاً ضم القيادات الأمنية والعسكرية في المدينة.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أن الاجتماع بحث تقييم الوضع الأمني وسبل معالجة بعض الخروقات الأمنية بالإضافة لإمكانية خلق آليه عمل وتعاون أمني مشترك بين كل القطاعات العسكرية والأمنية تستهدف ضبط الشارع العام وضبط التجاوزات والخروقات الأمنية الحاصلة.

وناقش الحضور بعض الإشكاليات الأمنية التي أثرت سلباً على الأداء الأمني وكان على رأسها السيارات التي تتجول في المدينة بدون إجراءات ولوحات معدنية والزجاج المعتم وضرورة مكافحة هذه الظواهر السلبية ورفع كفاءة الأعمال المرورية ودعمها حتى لا تكون سببا في أي خروقات كما شدد الحضور على ضرورة متابعة العمالة الوافدة والأجنبية الموجودة بالمدينة وضرورة رصدها وحصرها ومتابعة تحركاتها.

وتطرق الحضور لضرورة رفع الإجراءات الأمنية التي تستهدف حماية الأهداف الحيوية والحساسة واستخدام أحدث التقنيات الأمنية لحمايتها وتسخير كل الإمكانيات لتأمينها وإعادة تفعيل الخطة الأمنية التي تستهدف تأمين المدينة بحيث تشمل كل الأجهزة وتشكيل لجنة قبض مشتركة لضبط المطلوبين والصادر في حقهم أوامر ضبط والمحكوم عليهم جنائياً والعمل على مكافحة ظاهر الأكشاك العشوائية المنتشرة والباعة على حافة الطروقات سواء على الطريق الساحلي أو داخل المدينة وحد منها أو إعادة تنظيمها وإعداد خطة أمنية معلوماتية مشتركة تستهدف جمع المعلومات الأمنية للخلايا النائمة والمشبوهين والمندسين ورصد تحركاتهم وضبطهم من خلال تفعيل المربعات الامنية.

وحضر الاجتماع مدير فرع إدارة الاستخبارات العسكرية بنغازي ومدير فرع المخابرات الليبية ومدير إدارة التفتيش والمتابعة ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير فرع جهاز الأمن الداخلي بنغازي ومدير إدارة مكافحة الإرهاب ومدير إدارة البوابات والتمركزات الأمنية ومساعد الشؤون الأمنية بالمديرية وضابط عن قسم المعلومات بالمديرية ونائب مدير إدارة الدعم المركزي وآمر سرية الشرطة العسكرية بنغازي.

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