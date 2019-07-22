بينهم قيادي بحماية طرابلس.. حصيلة أولية لقتلى الوفاق بمحاور العاصمة طرابلس – أسماء

نشرت مصادر مطلعة حصيلة مبدائية لقتلى قوات حكومة الوفاق والذين سقطوا بعدد من المحاور جنوب العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن بينهم قياديين ميدانيين أحدهما آمر بقوة حماية طرابلس.

وفيما يلي اسماء بعض القتلى الذين تم التعرف عليهم حتى الان هم:

1- ماجد الزقوزي – النواصي

2 – هشام الزقوزي – النواصي

3- ابوبكر شكشوك – النواصي

4- خليفه بن ناصر – النواصي

5- موحي الدين القماطي – الردع

6- محمد صلاح بن شعبان – ثوار طرابلس

7 – احمد الخبش امر قوه حمايه طرابلس وامر محور عين زاره – وادي الربيع .

8 – الرائد جمعة الحمام – قيادي ميداني من نالوت.

9 – سالم مسعود بيسا – وازن.

10 – محمد الزبن الغرياني.

يذكر أن آمر غرفة العمليات المتقدمة في الجيش الليبي، اللواء صالح عبودة، أصدر أمرًا لكافة القوات التابعة للجيش الليبي، والمتواجدة بمحاور طرابلس، بالتقدم لتنفيذ المهمة الأخيرة لتحرير العاصمة طرابلس.

ووفقًا لمصادر عسكرية، فإن كافة القوات المسلحة بدأت بالتقدم من جميع المحاور بالعاصمة طرابلس؛ تنفيذًا للتعليمات بشأن المرحلة الأخيرة من تحرير طرابلس، وبإسناد من قوات الطيران الجوي.

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