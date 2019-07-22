كاجمان يبحث زيادة جودة المؤسسات التعليمية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان، اليوم الإثنين، مدير مركز ضمان جودة المؤسسات التعليمية السيد “محمد العتوق”، لبحث عملية اعتماد معايير المؤسسات التعليمية في التعليم العام والخاص، المستمد من القانون (18) لسنة 2018م.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بحث خطط المركز الاستراتيجية لتصويب وزيادة جودة واقع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في ليبيا.

وأشار العتوق إلى تقدم عدد من المؤسسات التعليمية في البلاد للحصول على الاعتماد المؤسسي من مركز الجودة وذلك بهدف ترسيخ دعائم توصل السياسات العامة للدولة إلى زيادة جودة التعليم في ليبيا، بما يتناسب مع المعايير العالمية، مؤكدا تحصل بعض المؤسسات التعليمية العامة في ليبيا على اعتماد ضمان الجودة من المركز.

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