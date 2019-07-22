سلامة يتعهد من زوارة بدعم المدينة

وصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، اليوم الاثنين، إلى مدينة زوارة، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

ونشرت البعثة الأممية بحسابها الرسمي في “تويتر”، صورا لوصول سلامة إلى مطار زوارة، حيث كان في استقباله أعضاء المجلس البلدي الجديد.

وقالت البعثة إن غسان سلامة تعهد لأعضاء المجلس البلدي بمواصلة دعم المدينة ومناطق الجوار من قبل جميع وكالات الأمم المتحدة.

يشار إلى أن مدينة زوارة شهدت في شهر مارس الماضي انتخابات لمجلسها البلدي بإشراف اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية‎ التي أعلنت نتائج الانتخابات في أبريل.

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