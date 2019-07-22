درنة.. مشروعان للنهوض بـ”المرأة والشباب”

شهدت مدينة درنة وتحديدا مقر مكتب التدريب وتطوير التعليم الكائن بمنطقة شيحا الغربية، انطلاق مشروعي “ليبية قائدة، وإعداد قيادات شبابية”.

وأقامت المنظمة الليبية للتنمية فرع درنة المشروعين بالتعاون مع معهد الصحافة للحرب والسلام الأميركي، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأميركية.

ويستهدف المشروعان44 متدربا مقسمين على مجموعتين متساويتين، الأولى لإعداد 22 قائدة نسائية، والثانية تستهدف 22 متدربا من القيادات الشبابية.

وتطرقت محاور المشروعين إلى حقوق المواطنة والهوية والقيادة والاستحقاقات الانتخابية تنفيذا لدور الشباب والمرأة في تحقيق البناء والتنمية وفقا لأهداف المنظمة التي تنص على تعزيز دور الشباب والمرأة في البناء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار.

يشار إلى أن هذا المشروع سبق أن تم تنفيذه في فروع المنظمة بالمدن الأخرى، قبل أن يصل إلى مدينة درنة، حيث من المقرر أن تمتد فاعلياته لمدة 5 أيام.

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