الثني يبحث مع وزير خارجية المؤقتة هذه الموضوعات

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الاثنين مع وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج نتائج زيارته (الجويج) للمغرب.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الاجتماع الذي عقد بمنطقة قرنادة تناول الزيارات التي أجراها وزير الخارجية موضحا أنه زار مقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي والتقى الأمين العام الطيب البكوش كما قدم التعازي لرئيس الحكومة المغربية إثر وفاة تسعة من المهاجرين المغاربة في تاجوراء كما استعرض نتائج زيارته للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية والعضو المشارك بالحكومة الحالية للمغرب محمد نبيل بن عبد الله.

وأشار الحويج إلى أنه شارك في ندوة حقوقية بجامعة حقوق الانسان في المغرب والتقى خلالها بوزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الانسان كما دعا الحكومة المغربية والشركات والعمالة المغربية لاستئناف نشاطهم في ليبيا وخاصة المناطق التي تقع تحت سلطة ونفوذ الحكومة الليبية المؤقتة التي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار وتشهد حراكا تنمويا و اقتصاديا هامًا على مختلف الأصعدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

