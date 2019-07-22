الوحدات العسكرية تتقدّم في جميع المحاور نحو طرابلس

استأنف الجيش الوطني الليبي، الاثنين، تقدمه في جميع محاور طرابلس حيث قصف سلاح الجو مواقع الميليشيات في العاصمة، تمهيدا لتقدم الوحدات البرية.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي ،إن “الوحدات العسكرية تتقدم بخطى ثابتة في جميع محاور العاصمة ، وتُسيطر على مواقع وتمركزات جديدة وتُكبِّد العدو خسائر كبيرة” ،أكدت أن “المعنويات والهمم عالية ، وساعة النصر قريبة بإذن الله”.

و أطلق الجيش الوطني الليبي ، حملة في الرابع من أبريل الماضي ليحاول انتزاع السيطرة على العاصمة الليبية من الميليشيات المسؤولة عن زعزعة الاستقرار في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

