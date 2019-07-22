الثني يصدر هذه التعليمات بشأن مركز بنغازي الطبي

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الاثنين وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب ومدير عام مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمنطقة قرنادة بحث سير عمل مركز بنغازي الطبي وكيفية تحسين وتطوير الخدمات الطبية لجرحى القوات المسلحة العربية الليبية وآلية زيادة السعة السريرية للمركز إلى أن تصل إلى الحد المستهدف.

كما ناقش اللقاء آليات تطوير الخدمات اليومية للنظافة العامة بالمركز والارتقاء بمستوى الخدمات.

وأصدر الثني تعليماته بضرورة الاهتمام ببرامج الصيانة المدنية والكهروميكانيكية (تكييف – أكسجين – مولدات) بالمركز كما منح الإذن بقبول بعض العناصر من التخصصات الطبية المساعدة والتمريض للعمل بالمركز.

وأصدر الثني التعليمات بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي في الحصول على الأدوية العامة التخصصية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد الترتيبات الأمنية اللازمة للمركز كما أصدر تعليماته بالتنسيق أيضا مع الجهات الرقابية لمتابعة الإجراءات المالية والإدارية والقانونية بالمركز.

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