كاجمان والعتوق يبحثان معايير اعتماد المؤسسات التعليمية

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبدالسلام كاجمان، خلال لقائه اليوم الإثنين، مع مدير مركز ضمان جودة المؤسسات التعليمية، محمد العتوق «عملية اعتماد معايير المؤسسات التعليمية في التعليم العام والخاص، المستمد من القانون (18) لسنة 2018».

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء كاجمان والعتوق الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس «استعرض خطط المركز الاستيراتيجية لتصويب وزيادة جودة واقع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في ليبيا».

وأشار مدير مركز ضمان جودة المؤسسات التعليمة، محمد العتوق «إلى تقدم عدد من المؤسسات التعليمية في البلاد للحصول على الاعتماد المؤسسي والرامي من قبل مركز الجودة إلى ترسيخ دعائم توصل السياسات العامة للدولة إلى زيادة جودة التعليم في ليبيا، بما يتناسب مع المعايير العالمية».

وأضافت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء أن العتوق أكد أيضا «تحصل بعض المؤسسات التعليمية العامة في ليبيا على اعتماد ضمان الجودة من المركز».

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