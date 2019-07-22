الرئاسي يبحث أسباب انخفاض معدل التحصيل الجمركي هذا العام

بحث النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الاثنين مع كل من وزير المالية، نائب رئيس مصلحة الجمارك، والمختصين بالمجلس الرئاسي وديوان المحاسبة، الأسباب التي أدت لانخفاض معدل التحصيل الجمركي على المستوى المقدر للإيرادات الجمركية في الترتيبات المالية المعتمدة لهذا العام من خلال البيانات الفعلية للإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التأكيد على معالجة العجز في الإيرادات من خلال تعديل مقترح التعريفة الجمركية من أجل الوصول للتقديرات المعتمدة، ومعالجة التأخير الحاصل في توريد الإيرادات الناجم عن تأخير تحويل الإيرادات عن طريق المصارف التجارية.

كما استعرض المجتمعون الخطوات الواجب اتخاذها لآلية تطوير تحصيل الإيرادات عن طريق المراكز الجمركية في المناطق وتسريع تحصيلها وضبطها من خلال تنفيذ النظام الجمركي الالكتروني، والاتفاق على تكليف مصلحة الجمارك إعداد مقترح بالخصوص.

وكشف مصرف ليبيا المركزي أنه خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت إيرادات الجمارك حسب الترتيبات المالية 400 مليون دينار فيما بلغت إيرادات الجمارك الفعلية 160 مليون دينار بعجز يقدر بـ 240 مليون

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

