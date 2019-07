 اختتام جلسات الشراكة المُجتمعية ببنغازي

عُقدت بمقر ديوان البلدية الجلسة الخِتامية لبرنامج الشراكة المُجتمعية بحضور رئيس المجلس التسييري، المكلف إدريس غيث وعضوي المجلس التسييري عبدالباسط الجازوي وراضية المذبل ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة ومُراقب شؤون التربيه والتعليم بنغازي مصطفى بالحسن ومدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق مجدي الشريف ومدير إدارة العلاقات العامة صالح البدري، وممثلي برنامج الشراكة المُجتمعية في بنغازي رياض بومطاري وجبر الأثرم .

يُشار إلى أن هذه الجلسة تُعد الختامية بهدف تحديد الأولويات للمشاريع المُزمع تنفيذها عن طريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي تم حصرها خلال أربعة جلسات حِوارية سابقة بحضور ممثلين عن بعض مجالس الأحياء ومؤسسات المجتمع المدني .

ويُعد هذا العمل ضمن البرنامج المُتفق عليه ما بين بلدية بنغازي ومنظمة التغيير السلمي( pci ) المتعاونة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP ) لتحقيق شراكة مُجتمعية ما بين البلدية وأفراد المجتمع .

