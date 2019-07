ناقشت اللجنة المشتركة للتعاون بين وزارتي التعليم والعمل والتأهيل كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية لتنفيذ البرامج التدريبية المستهدفة بالوزارتين.

وشمل الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين بمقر وزارة العمل بطرابلس، مناقشة كافة الجوانب التدريبية لاسيما فيما يخص الدورات التدريبية ذات الأهمية والأولوية بين الجانبين.

