السوق الموازية: تراجع الدولار واليورو واستقرار الاسترليني

تباين أداء العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق المصرفية أمام الدينار الليبي اليوم الإثنين، إذ تراجعت كل من العملة الأمريكية والأوروبية، في حين استقر سعر صرف العملة البريطانية، والتركية والتونسية.

فقد سجل سعر صرف الدولار 4.55 دينار اليوم، مقابل 4.565 دينار أمس الأحد، وانخفض سعر اليورو إلى 5.05 دينار مقابل 5.06 دينار خلال الفترة نفسها.

في حين استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني عند 5.63 دينار اليوم دون تغيير مقابل أمس، وكذلك الليرة التركية عند 0.80 دينار، والدينار التونسي الذي استقر عند 1.58 دينار.

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