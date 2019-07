أعلنت إدارة مطار معيتيقة تعلن توقف الملاحة الجوية من وإلى المطار نتيجة تعرضه للقصف بقذائف الهاون.

ولم ترد أي تفاصيل حتى الآن عن الجهة المتسببة في القصف على المطار.

