قوات الجيش التونسي يقوم بإلغاء تنشيط صواريخ الطائرة الليبية المقاتلة

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشفت وزارة الدفاع التونسية أن الطائرة التي هبطت في تونس ويقودها عقيد فرج الصغير تابعة للسلاح الجوي التابع لقيادة الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وأوضحت قاعدة الوطية الجوية، بحسب مكتبها الإعلامي، أن الطائرة وهي من طراز L39 أقلعت من مطار براك الشاطئ العسكري، حيث اضطر قائدها للهبوط بعد حصول خلل فني بأجهزة الملاحة الجوية أدى لانحراف مسار الطائرة التي كانت متوجهة إلى قاعدة الوطية من براك الشاطئ.

من جانبه، أشار محمد قنونو، الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق، إلى عدم وجود علاقة لقوات الوفاق بالطائرة، مؤكدًا أنها لا تتبع للكلية الجوية بمصراتة.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني في تونس أن طائرة ليبية اخترقت صباح يوم الإثنين المجال الجوي التونسي بمنطقة بني غزال، وهبطت بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين .

وكشفت وسائل إعلام تونسية عن تطويق قوات الجيش المحلية لمكان هبوط الطائرة، وعملت فرق الهندسة العسكرية الخاصة على نزع القنابل التي كانت محملة على الطائرة .

وأكدت الوسائل أن الطائرة كانت تحمل أربعة صواريخ، مما يؤكد أن الطائرة كانت في مهمة قتالية عندما تعطلت أدواتها الملاحية.

وكانت طائرة من نفس النوع تابعة للكلية الجوية مصراتة قد سقطت مؤخرًا قريبًا من مدينة ترهونة بعد إصابتها بواسطة مضادات أرضية من قبل قوات الجيش الوطني أثناء محاولتها قصف مواقع داخل مدينة ترهونة وقتل من كان يقود هذه الطائرة خلال تحطمها.

وفي سياق غير متصل، بدأ الجيش الوطني جولته الثانية من عملية ”تحرير طرابلس” ، وذلك بعد تلقيه أوامر بالبدء في تمام الساعة 9 من صباح يوم الإثنين لكي تتقدم قواته على كافة محاور القتال لتحرير طرابلس.

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