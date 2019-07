قالت البعثة الأممية، إن استعادة الثقة وتعزيز الشفافية ودعم إعادة توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا أموراً أساسية لاستقرار ليبيا وازدهارها.

وأضافت البعثة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تحقيقاً لهذه الغاية، يستمر التزام البعثة بتيسير مراجعة الحسابات المالية لفرعي المصرف المركزي في ليبيا بناء على طلب رئيس الوزراء، فائز السراج، العام الماضي.

