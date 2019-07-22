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معالي وزير الخارجية و التعاون الدولي بالحكومة المؤقتة يلتقي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية والعضو المشارك في الحكومة المغربية الحالية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الرباط 22 يوليو 2019 (وال) – التقى معالي وزير الخارجية و التعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبد الهادي الحويج بالأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية والعضو المشارك في الحكومة المغربية الحالية السيد محمد نبيل بن عبد الله.

ووجه معالي وزير الخارجية الدعوة للملكة المغربية الشقيقة وشركاتها وعمالتها باستئناف نشاطهم في ليبيا وخاصة المناطق التي تقع تحت سلطة ونفوذ الحكومة الليبية المؤقتة التي تنعم بالأمن و الأمان والاستقرار وتشهد حراكا تنمويا واقتصاديا هامًا على مختلف الأصعدة. (وال – الرباط) ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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