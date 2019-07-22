معيتيق يبحث الإيرادات الضريبية خلال العام الجاري

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وزير المالية فرج بومطاري، ونائب مدير عام مصلحة الضرائب، والمختصين بالمجلس الرئاسي وديوان المحاسبة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء استعراض الموقف الفعلي لإجمالي الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام الحالي، بتحقيق فائض قدره” 104″ مليون دينار عن الإيرادات المقدرة بموجب الترتيبات المالية.

كما استعرضت المصلحة المشاكل والصعوبات التي تواجهها منها التأخير في عملية المقاصة وإجراء التحويلات الخاصة بالإيرادات من قبل المصارف التجارية.

وأكد معيتيق دعم خطة تحسين الجباية الضريبية والعمل على تنفيذ مشروع المنظومة الموحدة للضرائب وتأهيل القدرات البشرية للعمل من خلالها، فيما أكد وزير المالية حرص الوزارة على دعم المصلحة وتذليل الصعوبات التي تواجه عملها.

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