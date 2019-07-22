معالي وزير الخارجية و التعاون الدولي يزور مقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي

الرباط 22 يوليو 2019 (وال) – أجرى معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبد الهادي الحويج زيارة لمقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بمقره في العاصمة المغربية الرباط.

والتقى معاليه خلال الزيارة بالأمين العام للاتحاد السيد الطيب البكوش، مناقشا معه آخر المستجدات السياسية في ليبيا وضرورة التنسيق مع دول المغرب العربي باعتبار أن ليبيا ترأس الاتحاد المغاربي في دورته الحالية.

كما ناقش معاليه مع الأمين العام للاتحاد آلية تفعيل المؤسسات التابعة لدول المغرب العربي كالجامعة المغاربية و الأكاديمية المغاربية بمقرها الكائن في ليبيا و مجلس الشورى المغاربي بما يخدم مصالح ومواطني الدول الأعضاء. (وال – الرباط) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال