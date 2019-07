انتقدت العديد من المنظمات الحقوقية في مختلف دول العالم مخاطر جمة يتعرض لها المهاجرون في ليبيا، الذي يقصدونها من أجل العبور لأوروبا في وقت تشهد فيه أراضيه صراعات مسلحة دامية.

وطالبت المنظمات دول العالم بالتدخل لمنع هذه الظاهرة وحماية اللاجئين.

