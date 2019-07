هنأ الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، الإثنين، أعضاء المجلس البلدي الجديد لمدينة زوارة عند استقبالهم له اليوم في مطار زوارة.

وتعهد الممثل الخاص بمواصلة دعم المدينة ومناطق الجوار من قبل جميع وكالات الامم المتحدة.

