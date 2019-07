الطاهر عامر يلتقي وكيل الحكم المحلي

بحث أمين عام مجلس الوزراء الدكتور” الطاهرعامر”، اليوم الخميس، مع وكيل الشؤون الفنية بوزارة الحكم المحلي ” عبدالباري شنبارو”، وكل من عميد بلدية الزاوية جمال عبد الناصر بحر، ومديري وأعضاء شركة الخدمات العامة بالمدينة المشاكل التي تعيق عمل فروع الشركة بالبلديات بحضور مدير إدارة المتابعة بالديوان.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التأكيد على تذليل الصعوبات التي تواجهها شركة الخدمات حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي واللجان المشكلة بالخصوص.

