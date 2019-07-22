المؤقتة تبحث سير عمل مركز بنغازي الطبي

قرنادة-العنوان

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الاثنين، سير عمل مركز بنغازي الطبي وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب ومدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي.

وناقش الثني خلال الاجتماع الذي عقد بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة سير عمل المركز وكيفية تحسين وتطوير الخدمات الطبية لجرحى القوات المسلحة العربية الليبية وآلية زيادة السعة السريرية للمركز إلى أن تصل إلى الحد المستهدف.

كما ناقش آليات تطوير الخدمات اليومية للنظافة العامة بالمركز والارتقاء بمستوى الخدمات.

وأصدر الثني تعليماته بضرورة الاهتمام ببرامج الصيانة المدنية والكهروميكانيكية (تكييف – أكسجين – مولدات).

كما منح الثني الإذن بقبول بعض العناصر من تخصصات الطبية المساعدة والتمريض للعمل بالمركز.

وأصدر الثني التعليمات بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي في الحصول على الأدوية العامة التخصصية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد الترتيبات الأمنية اللازمة للمركز.

كما أصدر تعليماته للتنسيق أيضا مع الجهات الرقابية لمتابعة الإجراءات المالية والإدارية والقانونية بالمركز.

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