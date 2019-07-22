سلامة يبحث مع السراج العودة للمسار السياسي

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

وبين المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن الطرفين اجريا جولة افق موسعة للأوضاع الداخلية والخارجية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل وقف التصعيد العسكري والعودة للمسار السياسي في اطار قرارات مجلس الامن الدولي وفي معالجة الاوضاع الانسانية الصعبة التي خلفتها الاشتباكات العسكرية.

ويخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس أدت لنزوح عشرات الاف من المواطنين كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاشتباكات أدت إلى سقوط 1093 قتيل و 5752 جريح بينهم مدنيي

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