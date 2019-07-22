الدولية للهجرة تقدم مساعدات طبية للمهاجرين بطرابلس

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس طريق السكة أن فريق المنظمة الدولية للهجرة يواصل تقديم المساعدات الطبية للمهاجرين من نزلاء فرع الجهاز.

وقال مسؤول الإعلام بفرع الجهاز نقيب حسني أبوعيانة إن فريق المنظمة الدولية للهجرة يقوم بتقديم العلاج المجاني والخدمات الصحية الأولية للمهاجرين غير الشرعيين من نزلاء فرع الجهاز.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعت إلى ضرورة “ألا يتم إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبية بالبحر المتوسط، على أي حال إلى معسكرات اعتقال في ليبيا” قائلة إن “الوضع الإنساني في المعسكرات مدمر، هناك نقص في الأطعمة والماء وكثيرون بحاجة ملحة لمساعدات طبية فضلا عن ذلك فإن معسكرات الاعتقال بالعاصمة الليبية طرابلس تقع وسط تبادل إطلاق نار من جانب جماعات مسلحة”.

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