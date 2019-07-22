هذا ما قاله المشري بشأن الافراج عن البغدادي المحمودي

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري بحضور عضو المجلس عن مدينة زوارة جمال أبوسهمين، وفدا من أعيان ومشائخ وأعضاء المجلس البلدي لمدينة زوارة، للاستيضاح حول قرار وزير العدل بالإفراج عن آخر أمين لجنة شعبية عامة بالنظام السابق “رئيس وزراء” البغدادي المحمودي لدواعي صحية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن الحاضرين أكدوا على مناداتهم باحترام القانون، مع توفير كافة الحقوق للسجين من تلقي العلاج وتقديم الخدمات الطبية له داخل ليبيا وزيارة أهل السجين وفقا للتشريعات النافذة.

وأعرب المشري عن تفهمه لهذه المطالب مؤكدا أن المجلس سيتواصل مع كافة الجهات ذات الاختصاص لمعرفة خلفيات القرار، مع الحرص على أن لا تؤثر هذه الإجراءات على المصالحة وحسن الجوار بين مدينة زوارة والمناطق المجاورة، وهو ما أكد عليه الحاضرون.

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