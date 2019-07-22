رمزي أغا: ضخ 80 مليون دينار في المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية

أعلن رئيس لجنة الأزمة بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، رمزي أغا، اليوم الإثنين، عن وصول 80 مليون دينار سيولة لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية، بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

ولفت أغا، في بيان اليوم، إلى أن هذه السيولة النقدية التي تم تخصيصها لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية، موزعة على المصرف التجاري الوطني بنحو 24 مليون دينار، ومصرف الجمهورية بـ21 مليون دينار.

ووفق رئيس لجنة الأزمة بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، تم ضخ 3 ملايين دينار في مصرف الوحدة، و20 مليون دينار في مصرف شمال إفريقيا، و12 مليون دينار في مصرف الصحارى.

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