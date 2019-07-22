تفعيل المؤسسات والاجهزة والجهات العامة في كافة مدن بلدية الجفرة‎

تتواصل بمدن بلدية الجفرة هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء عملية تفعيل المؤسسات والاجهزة والجهات الامنية والخدمية المتعلقة باحتياجات المواطن اليومية حيث لوحظ مؤخرا الحملات التفتيشة لجهاز الحرس البلدي على المخابز ومحلات بيع اللحوم والمواد الغذائية والحلاقين وغيرها وذلك بهدف توفير الامن الغذائي والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين ..

وقال جهاز الحرس البلدي بانه تمت خلال الجولة التي قام بها افراد الحرس البلدي رفقة عميد بلدية الجفرة مصادرة كميات من اللحوم والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية وضبطت العديد من المخالفات القانونية واحالة المخالفين للقضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانهم ..

ومن جهة اخرى افادت مصادر محلية بانه تم القضاء وبشكل كلي على التعديات على مسارات خطوط امدادات المياه في كلا من سوكنة وهون وودان وزلة واصبحت المياه تصل الى كافة الاحياء السكنية بشكل يسير ويومي ..

واشارت الى اعتدال واستقرار الكهرباء بعد تركيب ابراج امدادات خطوط الكهرباء الى مدينة زلة وتحديثها على امتداد 160 كلم .. في كافة الاحياء السكنية بزلة وهون وودان والمسارات الزراعية بها .

كما لوحظ تمركزات امنية لسيارات الشرطة في كافة التقاطعات والدوريات المسيرة وذلك في اطار المجاهرة بالامن في المنطقة وايضا الدوريات العسكرية على امتداد الحدود الادارية لبلدية الجفرة من جميع الاتجاهات ..

وقالت المصادر بان حملة امنية مكثفة ستنطلق خلال الايام القادمة للقضاء على ظاهرة السيارات المعتمة والتي لا تحمل لوحات معدنية وان اجراءات قانونية ستتخذ ضد المخالفين .

كذلك تعمل الاجهزة المختصة بحماية البيئة لفتح مسارات لسيارات نقل القمامة للمكبات الواقعة شمال مدينة هون بهدف القضاء على ظاهرة حرق القمامة في المكبات المرحلية والتي يقوم بها بعض المواطنين والتي عادة ما تسبب الضيق لسكان الاحياء السكنية القريبة وخصوصا المصابين بالامراض الصدرية والجهاز التنفسي .

واشادت المصادر بدور اللواء كمال الدين الجبالي امر المنطقة العسكرية الوسطى ودعمه لكافة المؤسسات والاجهزة وحثها على القيام بالدور المناط بها وتقديم افضل الخدمات وحماية المواطنين وممتلكاتهم ومساعدتهم وتوفير كافة احتياجاتهم اليومية ..