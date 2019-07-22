القاهرة.. اختتام ندوة علمية بعنوان “ليبيا بلا تطرف” بجامعة الأزهر

أقيمت اليوم الأثنين بجامعة الأزهر بالعاصمة المصرية القاهرة، ورشة عمل بعنوان ” ليبيا بلا تطرف” ضمن برنامج الدورات التدريبية التي تقيمها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر للإئمة والوعاظ.

وأوصت ورشة العمل التى عقدت بـ المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تحت عنوان “دور الأزهر في مواجهة التطرف والإرهاب للأئمة والخطباء الليبين” – ” ليبيا بلا تطرف “، والتي شارك فيها 50 إماما من أئمة ليبيا، تحت رعاية إمام وشيخ الأزهر الشريف د. أحمد الطيب ، بالحفاظ على وحدة ليبيا ونسيجها الاجتماعي ، والتمسك بالمنهج الوسطي المعتدل ونبذ التطرف والغلو والإرهاب، ودعم المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية للعمل على تماسك الدولة، واتخاذ المنهج الأزهري نموذجا يحتذى في فهم النصوص الدينية.

وشارك في الندوة عدد من أساتذة ومسؤولي جامعة الأزهر، وأعضاء مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر.

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