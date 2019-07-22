كهرباء المؤقتة تبحث إمكانية استكمال شركة “بتروجيت” المصرية لمشروع خط الغاز المغذي لـ “محطة كهرباء السرير”

القاهرة-العنوان

بحث رئيس الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة المهندس فخري المسماري إمكانية استكمال شركة (بتروجيت) المصرية لمشروع خط الغاز الذي سيغذي محطة كهرباء السرير الغازية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المسماري بالقاهرة مع رئيس مجلس إدارة شركة (بتروجيت) المصرية المهندس وليد لطفي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيأة ربيع خليفة أن الطرفان ناقشا إمكانية استكمال الشركة لمشروع خط الغاز والذي سيغذي محطة كهرباء السرير الغازية وذلك بعد توقفه لفترة طويلة نظرا لوجود بعض العوائق والصعوبات في آلية التنفيذ.

وأوضح المتحدث أن الاجتماع اختتم باتفاق الطرفان على تذليل كافة المشاكل والصعوبات التي تعيق استكمال المشروع والعودة للبداء من جديد لأنهاء هذا المشروع الحيوي والمهم.

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