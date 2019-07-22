البعثة الأممية: مستمرون في تيسير مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استمرارها في العمل والتعاون بتيسير مراجعة الحسابات المالية لفرعي المصرف المركزي في ليبيا.

وقالت البعثة في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنها وبناء على طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، منذ العام الماضي، فأنه تعمل على تيسير مراجعة الحسابات المالي بفرعي المصرف، لاستعادة الثقة وتعزيز الشفافية ودعم إعادة توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا، التي تعتبرها أموراً أساسية لاستقرار ليبيا وازدهارها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

