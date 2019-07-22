بدء أعمال صيانة جزيرة أبوهادي شرق سرت

بدأت، اليوم الإثنين، أعمال التهيئة لمشروع صيانة وتعشيب جزيرة أبوهادي بمدخل سرت الشرقي والتي تربط المدينة بمناطق الغرب والجنوب الليبي.

وقال المجلس البلدي سرت، إن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تركيب أعمدة إنارة متطورة ثم سيتم تعشيب وصيانة وطلاء البلدورات المحيطة بجزيرة الدوران البالغ قطرها حوالي 300 متر تقريبا. وأوضح المجلس أن صيانة مدخل سرت الشرقي يأتي ضمن قئمة المشاريع المستهدفة بالصيانة التى تنفدها بلدية سرت خلال العام 2019 .

وأشارت البلدية إلى أنها تشرف على صيانة مؤسسات تعليمية ومرافق صحية ومحطات للصرف الصحى واذاعة سرت وطرق فرعية وانجرافات بالطرق الفرعية بالمدينة والسجل المدنى وصالات مطار سرت المدني.

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