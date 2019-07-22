معالي وزير الصحة بالحكومة المؤقتة يبحث آخر المستجدات مع مدير قروي قمينس

بنغازي 22 يوليو 2019 (وال) – التقى معالي وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب مدير عام مستشفى قمينس القروي الدكتور محمد فرج ماضي .

وبحث معاليه مع مدير عام مستشفى قمينس القروي سبل رفع مستوي الخدمات الطبية بالمستشفي وحلحلة بعض المشاكل التي تواجه سير العمل وتوفير الاحتياجات الملحة والعاجلة .

وقدم مدير عام قروي قمينس بعض المراسلات والإجراءات المستعجلة لمعالي وزير الصحة للإطلاع عليها ومنح الموافقة عليها في أقرب فرصة ممكنه .

يذكر أن قروي قمينس يغطي خدماته للمناطق التابعة لبلدية قمينس، كما يقدم خدمات الإسعافات الأولية للمصابين جراء حوادث السير التي تقع على الطريق الساحلي، وخدمات طبية أخرى المارين على هذا الطريق .

يشار إلى أن معالي وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، عقد اجتماعًا موسع الخميس الماضي في مدينة بنغازي بحضور عدد من مديري المستشفيات والمراكز التخصصية .(وال – بنغازي) ع م/ ع ع

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