جهاز طبي يُخفف آلام أهالي غدامس ومحيطها

وصل إلى مستشفى غدامس العام جهاز المنظار التشخيصي (السفلي والعلوي)، الذي سيساهم في التخفيف عن أهالي وسكان المدن والقرى المجاورة لغدامس، وسيكون بديلا للجهاز القديم الذي ظل يعمل منذ افتتاح المستشفى عام 1984.

وتم التنسيق مع أطباء استشاريين لإعطاء الدورات التدريبية للعناصر الطبية بالمستشفى لكيفية تشغيل هذا الجهاز الحديث والمتطور.

وبتوريد هذا الجهاز سيعمل على تحسين الأداء والخدمات الصحية للمواطنين وسيساهم في تشخيص العديد من أمراض الجهاز الهضمي بما فيها من أمراض الأورام والتهابات المعدة والقولون، و من ميزات هذا الجهاز أنه يمكنه أخذ عينة من أجزاء الجهاز الهضمي وإجراء الكشف عليها.

وسيخفف هذا الجهاز على المرضى عناء السفر إلى دولة تونس أو العاصمة طرابلس لإجراء الفحوصات، كما يستفيد منه أهالي مدينة غدامس والمدن والقرى بالمنطقة كمدينة درج والمناطق المجاورة لها وسكان واحة سيناون ومدينة القريات التي تبعد مسافة 430 كلم عن مدينة غدامس.

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