اشتباكات عنيفة وقصف جوي ومدفعي بعدد من محاور جنوب طرابلس واللواء التاسع يأسر قوات تابعين للردع

قالت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة بالاسلحة لا تزال مشتعلة بعدد من محاور جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق.

وقالت المصادر أن اشتباكات قوية اندلعت منذ ساعة بالقرب من مطار طرابلس، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تقدم لقوات الوفاق للدخول للمطار.

وأكدت المصادر أن اصوات انفجارات مدوية تسمع بالقرب من منطقة الكريمية وبالتحديد شارع الاسلاك .

وذكرت المصادر أن اصوات الانفجارات في محور الخلة، والتي تسيطر عليه قوات الجيش الوطني، مسموعة حاليا في منطقة صلاح الدين .

واشارت المصادر إلى أن صوت انفجارات وضرب بالاسلحة الثقيلة مع اشتباكات مسموعة في هذه الاثناء بمنطقة شارع الخلاطات .

وقصف سلاح الطيران الحربي التابع للجيش الوطني على مواقع وتمركزات قوات الوفاق بمناطق متفرقة جنوب العاصمة.

وأكدت المصادر أن قوات اللواء التاسع القت القبض على 4 اسرى في اشتباكات الاثنين بمحور عين زارة وجميعهم يتبعون قوة الردع الخاصة.

يذكر أن آمر غرفة العمليات المتقدمة في الجيش الليبي، اللواء صالح عبودة، أصدر أمرًا لكافة القوات التابعة للجيش الليبي، والمتواجدة بمحاور طرابلس، بالتقدم لتنفيذ المهمة الأخيرة لتحرير العاصمة طرابلس.

ووفقًا لمصادر عسكرية، فإن كافة القوات المسلحة بدأت بالتقدم من جميع المحاور بالعاصمة طرابلس؛ تنفيذًا للتعليمات بشأن المرحلة الأخيرة من تحرير طرابلس، وبإسناد من قوات الطيران الجوي.

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