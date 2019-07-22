بنغازي | المركزي يتوعد عبدربه باللجوء للقضاء والنواب

ليبيا – أكدت إدارة مصرف ليبيا المركزي ببنغازي إطلاعها على ما ورد في المقابلة التي أجرتها “بوابة الوسط” الألكترونية مع عمر عبدربه رئيس ديوان المحاسبة التابع للبرلمان الشرعي في طبرق ونُشرت يوم السبت الماضي مستنكرة ماجاء فيها من إتهامات.

وقالت الإدارة في بيان تلقته منها المرصد أن رفضها لهذه المقابلة يأتي نظراً لما ورد فيها من إتهامات خطيرة تمثلت في إتهام صريح المصرف ليبيا المركزي بالمضاربة في العملة الصعبة ، ومحاولة بيع أرصدة البنك من الذهب ، وتقديم حجج واهية بشأن القانون رقم 4 بشأن زيادة مرتبات المعلمين .

وأضاف البيان : ” وعليه تدين إدارة المصرف هذه الاتهامات غير المسئولة والتي كان محلها القانوني والمهني في شكل مساءلة تحت قبة البرلمان كان المصرف سيرحب بها ويلبي دعوتها ” .

كما نفت إدارة المصرف حدوث الاتهامات الواردة في المقابلة وتستغرب نشرها في هذا التوقيت بالذات نظراً لما حوته من محاولة تشويه وتشهير صريح.

وعليه ،، أكدت إدارة مصرف ليبيا المركزي في بنغازي بأنها بصدد رفع مذكرة بالخصوص الى مجلس النواب مؤكدة عزمها اللجوء الى القضاء من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل وذلك وفقاً لنص البيان .

المرصد – متابعات

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