باطن الجبل ..بدء الحملة الرقابية على النشاط التجاري

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انطلقت في مدن وبلدات بلدية باطن الجبل حملة تفتيشية رقابية على جميع الأنشطة التجارية في إطار حماية المستهلك وسلامة المواطنين في يتعلق بالغذاء والدواء والمحال والمؤسسات المندرجة تحت القطاعات الخدمية من خاصة وعامة.

إنطلقت الحملة من مدينة بدر حملة ومنها إلى كافة فروع البلدية وتشمل المحال التجارية والصيدليات ومحطات التحلية والمخابز ومصانع الحلويات والقصابين وصالونات الحلاقة ومحلات بيع الألبان.

وذكر مسؤول من المجلس البلدي أن الحملة ستستمر لمدة شهر وتم تحديد يوم من كل أسبوع لفرع بلدي ..وتأتي بناءً على الاجتماع الذي عُقد في قاعة المجلس البلدي باطن الجبل في الثالث من شهر يوليو الجاري بحضور جهاز الحرس البلدي ومكتب الإصحاح البيئي ومراقبة الاقتصاد والصناعة ومكتب الخدمات الصحية.

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