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باطن الجبل ..بدء الحملة الرقابية على النشاط التجاري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

انطلقت في مدن وبلدات بلدية باطن الجبل حملة تفتيشية رقابية على جميع الأنشطة التجارية في إطار حماية المستهلك وسلامة المواطنين في يتعلق بالغذاء والدواء والمحال والمؤسسات المندرجة تحت القطاعات الخدمية من خاصة وعامة.

إنطلقت الحملة من مدينة بدر حملة ومنها إلى كافة فروع البلدية وتشمل المحال التجارية والصيدليات ومحطات التحلية والمخابز ومصانع الحلويات والقصابين وصالونات الحلاقة ومحلات بيع الألبان.

وذكر مسؤول من المجلس البلدي أن الحملة ستستمر لمدة شهر وتم تحديد يوم من كل أسبوع لفرع بلدي ..وتأتي بناءً على الاجتماع الذي عُقد في قاعة المجلس البلدي باطن الجبل في الثالث من شهر يوليو الجاري بحضور جهاز الحرس البلدي ومكتب الإصحاح البيئي ومراقبة الاقتصاد والصناعة ومكتب الخدمات الصحية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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