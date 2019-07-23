تساوة .. دفعة جديدة من طلبة الحساب الذهني

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شهدت أكاديمية عباقرة الوادي للحساب الذهني في بلدة تساوة-بوادي عتبة- حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الحساب الذهني .

حضر حفل التخرج أولياء الأمور ومدربو الأكاديمية في خطوة لأجل تطوير الناشئة والرفع من قدرات الطلبة، من خلال تدريب دفعة من طلاب المستوى التمهيدي حتى المستوى الخامس من قبل أكاديمية عباقرة الوادي للحساب الذهني.

وعبر أولياء الأمور خلال الحفل عن شكرهم للقائمين على الأكاديمية من أجل تنمية قدرات أبنائهم الذهنية.. ووزعت في نهاية الحفل شهائد التقدير على 113 طالباً من بينها شهائد تميز للذين انفردوا وسبقوا غيرهم في المستوى التعليمي وقدرة الاستيعاب .

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