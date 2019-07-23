امتحانات الإعدادية في بدر و بني وليد

متابعة|218

تتواصل في مدن ليبية عدة امتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي ابتدائي وإعدادي للعام الدراسي 2018 – 2019م، حيث انطلقت في مدينة بدر امتحانات الشهادة الإعدادية ومنها إلى كافة المدارس التابعة لمراقبة التعليم ببلدية باطن الجبل.

كما بدأت امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية على مستوى بلدية بني وليد لـ 1339 طالب وطالبة موزعين علي 9 لجان تحت إشراف 230 ملاحظ .

وقام مدير مراقبة التعليم في بني وليد “خالد ابعليله” يرافقه عميد البلدية “سالم انوير” بزيارة تفقدية لأربعة لجان، للوقوف علي سير الامتحانات والاطلاع علي مشاكل الطلبة ومتابعة أوضاع الطلبة النازحين وتذليل الصعاب لهم.عميد بلدية بني وليد يتفقد لجان الامتحانات

طالب ممتحن في مدينة بدر بباطن الجبل

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية