مدن الواحات تبحث عن حل لمشكلة الكهرباء

تقرير|218

شهد مكتب الشركة العامة للكهرباء في مدينة جالو بمنطقة الواحات اجتماعاً موسعاً لبحث مشكلة تكرار انقطاع الكهرباء داخل البلديات المتجاورة الثلاث جالو وأوجلة واجخرة.

وأكد مديرو المكاتب والإدارت بشركة الكهرباء في هذا الصدد على أن الانقطاعات مشكلة عامة في طرح الأحمال للحفاظ على استقرار الشبكة العامة.

وأشار “حمادين وادي”،المهندس في شركة الكهرباء، إلى ورود شكاوى عدة من مواطنين تضررو نتيجة طرح الأحمال وعودة التيار الكهربائي بقوة أكبر من المعدل، مما تسبب في تلف الأجهزة الكهربائية المنزلية مثل الثلاجات والمكيفات وشاشات التلفزيون.

وتشهد الشبكة العامة للكهرباء منذ دخول فصل الصيف تذبذباً في عدم استقرار الشبكة خاصة وأن منطقة الواحات تعاني ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة لهذا العام وصلت إلى 47 درجة مئوية بحسب مكتب الارصاد الجوية في مدينة جالو.

