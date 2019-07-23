اللواء 73 مشاة:”تقدمات مهمة للجيش وقوة الوفاق تفبرك الأخبار الكاذبة والصور القديمة”

قال المركز الإعلامي للواء 73 مشاة الذي يخوض معاركه على أطراف العاصمة في مواجهة التشكيلات التابعة لحكومة الوفاق إن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً واسعاً بعدة مناطق ونقاط لقوات الوفاق.

وأضاف المركز أن قوات الجيش نجحت في التقدم نحو نقاط جديدة كانت تتمركز فيها قوات الوفاق وأن التقدمات مستمرة لكل الوحدات حسب المهام التي كلفت بها من غرفة العمليات المتقدمة بإمرة اللواء “صالح عبودة” بعد صدور التعليمات من المستوى الأعلى بذلك.

وأكد المركز الإعلامي في تدوينة له ليلة أمس على صفحته الرسمية أن الجيش تحصل على آليات عدة من قوة الوفاق وكبدها خسائر كبيرة في الأرواح لتتقهقر منسحبةً إلى النقاط الخلفية داخل العاصمة.

كما شهدت ساحات المعارك تقدم وحدات اللواء 73 مشاة بإمرة اللواء “علي القطعاني” وتطويق الكتيبة 127 مشاة التي تخوض عملياتها بإمرة “العقيد زكريا” لمعسكر النقلية.

وأفاد المركز أن شارع الخلاطات في يد القوات المسلحة وكذلك طريق لبيار وحتى محطة وقود الرقبة علاوةً على نقاط تمركز جديدة تحت سيطرة وحدات الجيش الوطني أوضح المركز عدم إمكانية النشر بخصوصها حسب أوامر صدرت بالتوثيق وعدم النشر، بينما قوات الوفاق لاتملك إلا فبركة الأخبار الكاذبة والصور القديمة- حسب منشور المركز، الذي نشر على صفحته صوراً قال أنه حصل عليها من منصات محسوبة على قوات الوفاق.

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