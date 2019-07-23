سلامة والسراج يبحثان سبل وقف التصعيد العسكري في العاصمة طرابلس

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج سبل وقف التصعيد العسكري في العاصمة طرابلس والعودة إلى المسار السياسي.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في تغريدة على “تويتر” أن الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة التقى مع السيد فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، وأجرى معه جولة محادثات موسعة عن الأوضاع الداخلية والخارجية. كما بحث الطرفان سبل وقف التصعيد العسكري والعودة للمسار السياسي ضمن إطار قرارات مجلس الأمن الدولي. وسبل معالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي أوجدتها الاشتباكات العسكرية.

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