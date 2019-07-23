ليبيا: حكومة الوفاق تعلن إحباط هجوم كبير لقوات حفتر جنوب طرابلس

تصدت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية الاثنين لهجوم كبير شنته قوات المشير حفتر جنوب طرابلس، وفق ما أعلن المتحدث باسم عملية “بركان الغضب” مصطفى المجعي. وأضاف المتحدث أن الهجوم أسفر عن سقوط 6 قتلى في صفوف القوات الحكومية، ومقتل وإصابة 25 في صفوف قوات حفتر.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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