وزير دفاع تونس: “تهديدات إرهابية مصدرها العائدون من بؤر التوتر”

قال وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي إنه ثمة ارتفاع في منسوب التهديدات الإرهابية في بلاده وحدد المرتفعات الغربية في قفصة والشريط الحدودي الجنوبي.

ووصف الزبيدي -خلال جلسة استماع برلمانية أمام لجنة الأمن والدفاع-التهديدات الإرهابية بالجدية،مشيراً إلى محاولات تسلل عناصر إرهابية إلى داخل التراب التونسي عبر المرتفعات الجبلية الحدودية والشريط الجنوبي الشرقي، في إشارة منه لقرب هذه المواقع من الحدود الليبية المشتركة مع تونس.

وأشار الوزير إلى محاولات لجماعات إرهابية عائدة من بؤر التوتر والقتال في العراق وسوريا –مستنداً على معلومات وصفها بالمتواترة- لاستغلال الاضطرابات الأمنية في ليبيا بهدف التسلل إلى تونس- حسب تعبيره.

وقال الزبيدي إنه “رغم تسجيل نجاحات أمنية وعسكرية من خلال القضاء على أكبر القيادات الإرهابية المتحصنة بالمرتفعات الغربية للبلاد خلال شهري مارس وإبريل، إلا أنه لم يتم القضاء النهائي على آفة الإرهاب”.

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