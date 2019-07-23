الثني يستعرض مع الحويج نتائج زيارته إلى المملكة المغربية

التقى رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، اليوم في مقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع وزير الخارجية، عبد الهادي الحويج.

وتم خلال اللقاء استعراض نتائج الزيارة الأخيرة التي أداها وزير الخارجية إلى دولة المغرب الشقيقة، وزيارته إلى مقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، التي التقى خلالها الأمين العام للاتحاد، الطيب البكوش، إضافة إلى مشاركته في ندوة حقوقية بجامعة حقوق الإنسان في المغرب.

من جانبه أوضح وزير الخارجية، أنه دعا الحكومة المغربية، والشركات، والعمالة المغربية لاستئناف نشاطهم في ليبيا، وخاصة المناطق التي تقع تحت سلطة ونفوذ الحكومة المؤقتة.

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