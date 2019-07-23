الثني يناقش مع وزير الصحة سير العمل بمركز بنغازي الطبي

ناقش رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، مع وزير الصحة بالحكومة، سعد عقوب، سير العمل بمركز بنغازي الطبي.

وقالت الحكومة إن الاجتماع الذي عقد بمقر الحكومة بمنطقة قرنادة، بحضور مدير مركز بنغازي الطبي، تطرق إلى سبل تحسين الخدمات الطبية لجرحى القوات المسلحة، وزيادة السعة السريرية للمركز، إضافة إلى الوقوف على مجريات عمل الأجهزة التي تقدم الخدمات اللوجوستية المسيرة للعمل بالمستشفى.

وأضافت الحكومة أن الثني أصدر تعليماته بضرورة الاهتمام ببرامج الصيانة المدنية والكهروميكانيكية، وإعداد الترتيبات الأمنية اللازمة لتأمين المركز، كما منح الإذن لقبول حملة التخصصات من العناصر الطبية المساعدة للعمل بالمركز، وطلب التنسيق مع جهاز الإمداد الطبي للحصول على الأدوية.

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