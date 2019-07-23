قوات الجيش تتقدم في نقاط جديدة بطرابلس والميليشيات تتراجع

شنت القوات المسلحة هجوما واسعا على عدة مناطق تتمركز فيها المليشيات المسلحة، ونجحت في إحراز تقدم في نقاط جديدة والسيطرة عليها، إضافة إلى غنم عدد من الآليات وتسجيل خسائر كبيرة في الأرواح في صفوف المليشيات، التي تراجعت إلى النقاط الخلفية داخل العاصمة.

وأكد المركز الإعلامي للواء ثلاثة وسبعين مشاة تقدم وحداته بإمرة اللواء علي القطعاني، والكتيبة مئة وسبعة وعشرين مشاة المقاتلة بإمرة العقيد زكريا، وتطويق معسكر النقلية وشارع الخلطات وطريق الأبيار حتى محطة وقود الرقبة، مشيرا إلى أن التقدمات مستمرة لكل الوحدات حسب المهام المنوطة بها.

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