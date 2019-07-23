الجيش الليبي يكسر خطوط الدفاع الرئيسية لقوات الوفاق في طرابلس

حقق الجيش الوطني الليبي تقدما، خلال اليوم الأولى من بدء المرحلة الثانية من هجومه لاقتحام مدنية طرابلس العاصمة الليبية لتطهيرها من المجموعات المسلحة والجماعات المتطرفة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن قوات الجيش الوطني تتقدم بخطواتٍ ثابتة، والعدو يتراجع أمام نيرانها.

وأوضحت مصادر بموقع العمليات أن وحدات الجيش الوطني الليبي كسرت خطوط الدفاع الرئيسية للميليشيات لافتة إلى أن القوات في تقدم مستمر منذ انطلاق ساعة الصفر في جميع المحاور.

وأشارت صفحة اللواء 73 مشاة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى أن تقدماً كبيراً للجيش الوطني الليبي في عين زارة ومحور وادي الربيع، بمساندة سلاح الجو في استهداف تمركز الميليشيات.

المصدر/ روز اليوسف