المتوسط:

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ” عبدالسلام كاجمان”، الإثنين، وزير الصحة المفوض ” احميد بن عمر “، لمتابعة الشأن العام للوزارة.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بحث توفير العلاج للمصابين، سواء من المدنيين أو العسكريين، جراء اشتباكات العاصمة طرابلس.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة اعتماد استراتيجية الرعاية الصحية الأولية لوزارة الصحة، بالإضافة إلى انتقال بعض اختصاصات وزارة الصحة للبلديات.

The post “كاجمان” يبحث مع وزير الصحة توفير العلاج للجرحى جراء اشتباكات طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية